VSOP schenkt 4.812 euro aan goede doelen Els Dalemans

07 januari 2019

14u43 0 Puurs-Sint-Amands Toneelgroep VSOP Plansjee heeft zijn zevende toneelvoorstelling op groot podium achter de rug en schenkt een deel van de opbrengst aan verschillende goede doelen.

“We traden voor het eerst op in de nieuwe theaterzaal van CC Binder met ons stuk ‘de Tante van Charlie’. Meer dan 1.550 kijklustigen zorgden samen voor 4 uitverkochte zalen”, zegt Jürgen Buyst. “We schenken ook nu weer de inkomgelden van onze eerste toneelavond integraal aan het goede doel. De som van 4.812 euro wordt verdeeld onder Flegado, t’Onzent en KVG Puurs.”

“Met dit stuk achter de rug, kijken we al uit naar de weekends van 29-30 maart en 5-6 en 12-13 april. Dan brengen we het toneelstuk ‘Robbie’ in ons eigen VSOP-theathercafé in de scoutslokalen van Kalfort. Ook een deel van de opbrengst van dit stuk gaat naar het goede doel. Dit keer kozen we voor het fonds ‘SuperStef’, waarmee Geert Lauwers & Nancy Cloostermans na het verlies van hun zoon Stef (19) geld inzamelen voor de UZA Foundation en het onderzoek naar acute leukemie.”

Tickets voor ‘Robbie’ kunnen besteld worden via vsopplansjee@telenet.be.