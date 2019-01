Vrouw met 3,5 promille in bloed uit verkeer gehaald TVDZM

14 januari 2019

12u10 0

De lokale politiezone Klein-Brabant heeft in Puurs-Sint-Amands een vrouwelijke autobestuurster uit het verkeer gehaald. De politie merkte haar langs de Provincialeweg (N17) ter hoogte van het rondpunt De Haan. “Ze werd aan de kant gezet en legde vervolgens een positieve ademtest af”, meldt de politiezone Klein-Brabant. De vrouw bleek maar liefst 3,5 promille alcohol in haar bloed te hebben. De 3,5 promille komt ongeveer overeen met een dertiental pinten bier. Haar rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Ze zal binnenkort voor de politierechter moeten verschijnen in Mechelen. Ze riskeert naast een fikse geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook nog een rijverbod. De politiezone kondigt verder ook nog aan dat het extra aandacht zal hebben voor het gebruik van alcohol en andere verboden middelen in het verkeer.