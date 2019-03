Vrijspraak voor interimmer (41) TVDZM

01 maart 2019

De 41-jarige Abdelmalek E.A. uit Willebroek is vrijgesproken voor een diefstal. De man werd ervan verdacht te hebben gestolen op zijn werk. De veertiger was interimmer bij een logistiek bedrijf in Puurs. Volgens het parket ging hij ervandoor met enkele pakketjes. Het parket eiste een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van honderd euro. De Mechelse rechter oordeelde na een maand beraad dat de feiten niet bewezen zijn. Ze sprak de 41-jarige vrij op basis van twijfel. De verdediging bleef de feiten ook steeds ontkennen. “Niet alleen leverde de huiszoeking niets op, de man mocht er ook gewoon blijven werken”, klonk het bij de verdediging.