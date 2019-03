Vriendenkring brandweer Puurs en voetbalclub FC Ward schenken cheques aan 4 goede doelen Els Dalemans

29 maart 2019

15u23 0 Puurs-Sint-Amands De Vriendenkring brandweer Puurs en de Kalfortse voetbalclub FC Ward sloegen de handen in elkaar voor het goede doel. De twee verenigingen baatten in december één dag samen de Winterbar op de Hondsmarkt uit, en schenken de opbrengst nu aan verschillende goede doelen.

“De samenwerking tussen onze Vriendenkring en de voetbalploeg ontstond spontaan: er waren te veel verenigingen die gebruik wilden maken van de Winterbar. Daarop besloten we samen te werken, en meteen werd ook besloten dat we een deel van onze opbrengst van die dag aan het goede doel zouden schenken”, zegt Steve Firlefyn van de Vriendenkring.

“Alles samen verdienden we meer dan 8.000 euro, geld dat we verdeelden onder verschillende organisaties. Kom Op Tegen Kanker en het Berrefonds waren persoonlijke keuzes van onze brandweermannen, met Bar Boerderie steunden we een lokaal doel in onze gemeente, en de link tussen ons brandweerkorps en het Kinderenbrandwondenfonds is natuurlijk meer dan duidelijk.”