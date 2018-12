Vrienden van SuperStef bakken pannenkoeken voor goede doelen Antoon Verbeeck

23 december 2018

11u18 0

Vrienden van de overleden Stef Lauwers (19 jaar) uit Kalfort bakken dit weekend in het Fortcafé De Batterie pannenkoeken ten voordele van SuperStef en UZA-Foundation. Stef overleed vorig jaar in juni aan Acute Leukemie. “Wij willen als vrienden van Stef ons steentje bijdragen om het onderzoek naar deze verschrikkelijke ziekte te ondersteunen”, zegt vriendin Joni Van Bulck. “Zaterdag was alvast een groot succes. Stef was heel geliefd en stond voor iedereen klaar. Je merkt toch wel dat zijn overlijden veel mensen heeft geraakt. Zeker de manier waarop. Op enkele dagen tijd was hij er niet meer. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd en vandaar dat we zoveel mogelijk geld in het laatje willen brengen voor het onderzoek. Tot nu toe hebben we al zo’n 900 euro verdiend.” Naast een pannenkoekenbak werden er nog acties op poten gezet. Zo verkochten de ouders van Stef zakjes snoep. “Het laatste zakje is vorige donderdag verkocht. De opbrengst van die actie zou rond de 9.000 euro liggen, een groot succes”, weet Joni. De vrienden bakken vandaag nog pannenkoeken tot 19 uur.