VIDEO: Zeepkistenrace opent nieuw toeristisch seizoen van Fort Liezele: “Wij zoeken graag nieuwe uitdagingen op” Tim Van der Zeypen

03 maart 2019

19u30 0 Puurs-Sint-Amands In Puurs-Sint-Amands is vandaag het toeristisch seizoen geopend van het Fort Liezele. De organisatie deed dat naast tal van activiteiten ook voor het eerst met een originele Zeepkistenrace op het domein. Negen deelnemers deden vanmiddag mee voor de overwinning.

“Mijn moeder had het vorige maand gezien op Facebook en had ons ingeschreven. Ze weet dat wij graag nieuwe uitdagingen opzoeken”, lacht de 21-jarige Robin Capozzi. “Lang hebben we niet moeten twijfelen. We zijn meteen in gang geschoten.” Samen met vrienden Brecht Polfliet (21) en de 22-jarige Jeff Moons werd er gestart met de bouw van van zeepkist ‘Pussy Destroyer’ van de zelfgenoemde ‘Lady Killers’. “We hebben er zo’n drie keer na het werk aan gewerkt. In totaal zijn we er toch een tiental uur mee bezig geweest”, gaan de drie vrienden verder. “We zijn er best wel tevreden mee.”

Vanmiddag konden de drie hun voertuig eindelijk op het terrein uittesten. Om 15.00 uur ging de eerste officiële Zeepkistenrace van het Fort van Liezele van start. Hiermee wou de organisatie de start van het nieuw toeristische seizoen vieren. Zo was er zaterdag al een akoestisch optreden van The Firm op het binnenplein van het Fort. Zondag volgde er voor de Zeepkistenrace nog een breughelbuffet, een zoektocht in het park en een knutselhoek waar kinderen hun eigen fort kunnen maken.

Balen stro

Voor de Zeepkistenrace begon, werden de zeekisten gekeurd. Daarna vertrokken alle negen deelnemers een voor een aan hun parcours. “We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen voorzien. Zo stond het Rode Kruis paraat en hadden we balen stro en dranghekken langs het volledige parcours heen geplaatst om ervoor te zorgen dat indien de deelnemers uit de bocht vlogen, ze niet in het publiek belandden”, klonk het bij de organisatie. Alle deelnemers moesten het parcours vier keer afleggen. De snelste over de vier ritten, mocht zich tot overwinnaar kronen van de eerste zeepkistenrace van het Fort Liezele.

“Niet snel vergeten”

Ondanks het winderig en donker weer, lokte het evenement heel wat volk naar het Fort. “We wilden al langer eens met de kinderen naar het Fort komen kijken. De opening was een uitgelezen kans. Veel sfeer, leuke animatie en dan nog deze race. Dit is echt wel bijzonder tof”, zegt Pieter (34) uit Bornem. Ook de deelnemers van de eerste Zeepkistenrace zullen deze dag niet snel vergeten. “Het was de eerste keer dat we dit deden en het was echt wel een zeer leuke ervaring”, zeggen de drie vrienden nog. Tot slot blikt ook de organisatie tevreden terug. “De race zelf verliep gelukkig zonder incidenten”, besluit de organisatie. Of er een vervolg komt aan de eerste Zeepkistenrace, is nog niet bekend.