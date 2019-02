Verharenmusem brengt hommage aan Paul Servaes en Vic Nachtergaele Wannes Vansina

24 februari 2019

13u30 0 Puurs-Sint-Amands Het Emile Verhaerenmuseum in Sint-Amands heeft vandaag twee personen in de bloemetjes gezet voor hun verdienste voor auteur Emile Verhaeren: Paul Servaes en Vic Nachtergaele.

De eerste is gewezen conservator van het museum en was jarenlang voortrekker van activiteiten rond de figuur van Verhaeren in de streek van Klein-Brabant. Hij schreef ook een biografie. De tweede is professor emeritus Romaanse talen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij schreef zijn doctoraat over de verbeeldingswereld in het oeuvre van Emile Verhaeren en is, net als Servaes sinds vele jaren actief in het wetenschappelijk comité van het museum. “Omwille van hun grote verdiensten willen wij hen een hommage brengen”, zegt conservator Rik Hemmerijckx.

Nieuwe tentoonstelling

De hommage werd gebracht bij de opening van een nieuwe tentoonstelling in het museum: ‘Verhaeren, een profiel’. Deze tentoonstelling presenteert verschillende aspecten uit het oeuvre van Verhaeren en gaat ook in op zijn vriendschappelijke banden met onder meer James Ensor, Stefan Zweig en Constant Montald. Verschillende werken werden de laatste jaren aan de collectie toegevoegd of worden voor de eerste keer getoond. Blikvanger is een neo-impressionistisch schilderij van de Franse kunstenaar Louis Hayet die Emile Verhaeren in profiel voorstelt. De expo is geopend tijdens weekends en feestdagen van 11 tot 18 uur.