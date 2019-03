Uitslaande brand vernielt garage, woning gevrijwaard TVDZM

11 maart 2019

19u30 0

In de Jeugdlaan in Puurs-Sint-Amands is vanavond een garage uitgebrand. Omstreeks 18.30 uur werden de hulpdiensten verwittigd. Zij kwamen massaal ter plaatse. Bij hun aankomst sloegen de vlammen al uit het dak. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar de garage brandde wel volledig uit. De auto’s van de bewoners konden tijdig in veiligheid worden gebracht. Zij raakten niet beschadigd. De woning zelf kon worden gevrijwaard maar liep wel rookschade op. De brandweer moest nadien nog ventileren. Aan de bewoners werd aangeraden om de nacht elders door te brengen. Bij de brand raakte niemand gewond.