Tientallen ouders helpen LAB-school verhuizen Els Dalemans

27 december 2018

16u45 1 Puurs-Sint-Amands Vele handen maken licht werk. Dat bewezen tientallen ouders van leerlingen van de nieuwe secundaire school LAB in Sint-Amands. Zij verhuisden donderdag alle stoelen, banken, kasten en ander materiaal van de oude jongensschool in de Hekkestraat naar de terreinen van het Zonnehuis in de Kuitegemstraat. Op die site werd de voorbije weken met modulaire units een volledig nieuwe middelbare school gebouwd.

“LAB ging in september 2017 van start met 151 leerlingen in het eerste en tweede middelbaar in de oude jongensschool in de Hekkestraat. In september 2018 volgde een derde en vierde middelbaar, sindsdien telt LAB 284 leerlingen. Omdat de school in de Hekkestraat te klein werd, bouwden we een nieuw schoolgebouw op de terreinen van buitenschoolse kinderopvang Zonnehuis in de Kuitegemstraat”, zeggen co-directeurs Kristien Bruggeman en Tinneke Van Kerckhoven.

“Omdat we werkten met modulaire units gingen opbouw enorm snel. De verhuis verliep vlekkeloos, dankzij de hulp van wel 40 ouders die naast de verhuis ook voor de catering en meer zorgden. We gebruiken de komende dagen nog voor de afwerking en inrichting, op 7 januari kunnen de leerlingen van het eerste en tweede jaar in de nieuwbouw les volgen. In een tweede fase komt er nog een gebouw naast de huidige unit, waar het 3de en 4de jaar onderdak krijgt. We hopen deze klus te kunnen klaren tegen april of mei 2019, ons doel is om de volledige LAB-school op 1 september op de nieuwe campus te laten starten.”