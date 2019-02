Tiende en laatste valentijnsontbijt goed voor 5.500 euro Els Dalemans

20 februari 2019

15u29 0 Puurs-Sint-Amands De tiende en laatste editie van het valentijnsontbijt in Liezele bracht ongeveer 5.500 euro in het laatje voor de lokale basisschool.

“We verkochten dit jaar 315 ontbijtmanden, alles samen smulden 202 kinderen en 731 volwassenen van al dat lekkers. Ons team ging al om 4 uur ‘s morgens van start met het vullen van de manden, en om 11 uur was alles de deur uit”, zegt Liesbeth Roggen van het I-love-valentijnteam.

“De opbrengst van deze valentijnsactie gaat rechtstreeks naar onze school en leerlingen. Het geld wordt telkens geïnveseerd in de verfraaiing van de speelplaats, de aankoop van didactisch materiaal, klasinrichting, de sportdag, een theatervoorstelling, enzovoort.”

Dit tiende valentijnsontbijt was meteen ook het laatste. “Heel wat van onze kinderen zitten in het zesde leerjaar, daarom stappen ook de meeste ouders uit het I-love-valentijnteam. We vonden deze tiende editie een mooi moment om dit hoofdstuk op een hoogtepunt af te sluiten. Ongetwijfeld gaan de nieuwe leden van het oudercomité allerlei andere leuke activiteiten organiseren ten voordele van de school.”