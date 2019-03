Tien maanden voor diefstal in garage TVDZM

13 maart 2019

16u50 0

Een Rus is vandaag door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel. De man stond in februari terecht voor een inbraakpoging in een autogarage in Puurs. De man werd toen opgemerkt door buurtbewoners. Nadat de politie erbij werd gehaald, sloeg hij op de vlucht en verstopte hij zich achter een aanhangwagen. Een buit was er niet maar volgens het parket was er wel wat braakschade. De feiten dateren wel al van 2014. In 2016 kreeg hij voor deze feiten dezelfde straf maar de man tekende beroep aan. Volgens hem was hij niet betrokken bij de inbraakpoging. De rechtbank ging daar niet op in.