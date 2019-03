Tekenaar Suske en Wiske signeert in jarige Standaard Boekhandel Els Dalemans

26 maart 2019

12u22 0 Puurs-Sint-Amands Het liefst van al zit hij aan zijn tekentafel, maar op zaterdag 30 maart neemt de Puurse tekenaar Luc Morjaeu plaats in de Standaard Boekhandel in Puurs-Sint-Amands. Hij signeert er naar aanleiding van de nieuwe Suske en Wiske-strip ‘Lambik Plastiek’ én ‘Het Betoverende Boek’. Dat album is een speciale uitgave naar aanleiding van 100 jaar Standaard Boekhandel.

“Met ‘Lambik Plastiek’ zijn we helemaal mee met het klimaatverhaal: Suske en Wiske binden de strijd aan met de plasticvervuiling van de oceanen. We liepen zelfs een beetje voor op de hype want we werkten natuurlijk al langer aan dit nieuwe album”, zegt Morjaeu.

Morjaeu, die de leiding heeft over het tekenteam van Suske en Wiske binnen Studio Vandersteen, signeert zaterdag ook ‘Het Betoverende Boek’. “Standaard Boekhandel wordt een eeuw oud, en naar aanleiding van die bijzondere verjaardag is er nu dit Suske en Wiske-stickerstripalbum. Wie stickers spaart en plakt, ontdekt zo prent voor prent meer van het verhaal.”

“Om mee te vieren, zak ik nu zaterdag af naar de Standaard Boekhandel in mijn eigen gemeente. Twee uur lang zal ik daar geen tekeningen maken, maar mijn handtekening zetten.”

Signeersessie Luc Morjaeu, op zaterdag 30 maart van 14-16 uur in Standaard Boekhandel, Dorpshart 40 in Puurs-Sint-Amands.