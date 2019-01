Studio 100 wil langer in Puurs-Sint-Amands blijven Bedrijf dient aanvraag nieuwe omgevingsvergunning in Els Dalemans

17 januari 2019

19u46 0 Puurs-Sint-Amands De medewerkers van Studio 100 hebben het duidelijk naar hun zin in Puurs-Sint-Amands. Het bedrijf diende een aanvraag in voor een nieuwe omgevingsvergunning voor het pop-up-theater. Dat werd gebouwd speciaal voor de spektakelmusical 40-45.

De werken aan het pop-up-theater van Studio 100 in Schoonmansveld in Puurs-Sint-Amands gingen in mei 2018 van start. Nog geen vier maanden later was de tijdelijke constructie van 70 op 100 meter afgewerkt. Binnenin is plaats voor een grote buhne, acht beweegbare tribunes, beweegbare LED-schermen... De zaal wordt allang niet meer alleen voor de spektakelmusical 40-45 gebruikt. Studio 100 plant er ook andere shows, VTM viert er de 30ste verjaardag van de televisiezender en ook de Gouden Schoen werd net nog uitgereikt in Puurs-Sint-Amands.

“Het klopt dat Studio 100 een aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning indiende. Deze aanvraag is nodig omdat het pop-up-theater een tijdelijke constructie is. De huidige vergunning verloopt over enkele maanden”, zegt burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel (CD&V). “Op dit moment loopt de procedure zoals het hoort: de nodige adviezen -over onder andere de mobiliteit- worden gevraagd aan de bevoegde diensten. Ik verwacht dat we eind januari vanuit de gemeente een beslissing kunnen nemen.”

“We blijven inderdaad graag nog wat langer in Puurs-Sint-Amands, want we zijn enorm blij met de gemeente als partner en werden ongelooflijk goed ontvangen door de burgemeester, het gemeentebestuur en de mensen van de lokale economie”, zegt Ann Janssens van Studio 100. “We willen daarom ook graag in Puurs-Sint-Amands blijven, en zijn op de dit moment samen aan het bekijken hoe we dat concreet vorm gaan geven. Maar het zou voorbarig zijn om nu al uitspraken over de toekomst te doen.”