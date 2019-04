Striptekenaar van ‘Suske en Wiske’ ontwerpt nieuwe wapenschild van Puurs-Sint-Amands: “Zo’n boeiende opdracht” Els Dalemans

01 april 2019

14u36 0 Puurs-Sint-Amands Het hoeft niet altijd Suske, Wiske, Lambik of Jerom zijn: striptekenaar Luc Morjaeu heeft voor zijn gemeente, na de fusie tot Puurs-Sint-Amands, het wapenschild ontworpen. “Alle deelgemeenten in de tekening verwerken: dat was puzzelen geblazen.” In de jaren 70 maakte Luc ook al het wapenschild van groot-Puurs.

“Mijn schoonvader was gemeentesecretaris ten tijde van de fusie van de dorpen Puurs, Breendonk, Ruisbroek en Liezele tot één grote gemeente: Puurs. Hij vroeg mij toen om een nieuw wapenschild te ontwerpen, een opdracht waar ik me als student helemaal op heb gesmeten. Zo’n officieel wapenschild werd vroeger gebruikt op officiële documenten, straatnaamborden en meer. Ik vond het een hele eer om al zo jong zo’n belangrijke opdracht te krijgen”, zegt Morjaeu, die bij Studio Vandersteen de leiding heeft over het tekenteam van Suske en Wiske.

“Hoewel ik ondertussen iets minder jong ben, vind ik het nog steeds even fantastisch dat ze deze vraag opnieuw aan mij stelden. Het was opnieuw een heel boeiende opdracht, omdat in de tekening een link naar alle deelgemeenten van de nieuwe fusiegemeente moest zitten. Maar het geheel moest wel nog overzichtelijk blijven, zodat het wapenschild ook kleiner afgebeeld kan worden zonder onduidelijk te worden. Het was dus zoeken naar het juiste evenwicht.”

“In het nieuwe ontwerp zie je enkele heel duidelijk linken naar het verleden: het rode vlak met de schuine balk in zwart-wit verwijst naar Puurs, Breendonk en Oppuurs. Ook de haan van Ruisbroek keert terug in dit ontwerp. Voor Sint-Amands werd de klimmende leeuw in het wapenschild opgenomen, de symbolen in het vierde vlak leggen de link met Liezele en Lippelo. Oppuurs en Lippelo kregen verder ook verwijzingen in het gras: daar groeien de zwarte rozen van Snoy en de zilveren rozen uit het wapen van Beughem. De schildhouders zijn een Sint-Pieter met tiara en sleutel en een Sint-Amandus met een kerk en draak.”

“Bij het nieuwe wapenschild hoort ook een nieuwe vlag. Dat ontwerp werd eenvoudiger gehouden om duidelijker te blijven. De Puurse vlag met schuinbalk is opnieuw heel herkenbaar aanwezig, net als het rood en wit dat ook heel dominante kleuren waren in de oude vlag van Sint-Amands. We vulden de vlag verder aan met de klimmende leeuw van Sint-Amands”, zegt Luc.

Groot Klein-Brabant

Samen met de gemeentediensten en de burgemeester is heel vaak overlegd, gepuzzeld en opzoekingswerk verricht. “We wilden immers elk detail doen kloppen. Ons ontwerp werd uiteindelijk ook goedgekeurd door de Vlaamse regering en de Heraldische Raad, dus iedereen is tevreden. Of ik nog een derde keer deze vraag zal krijgen, betwijfel ik. Een fusie met Bornem tot één groot Klein-Brabant is niet voor meteen, maar als het zover is, haal ik met veel plezier mijn schetsboek weer boven”, glimlacht Luc.