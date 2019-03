Sterrenchef wordt peter van Aspergefestival Els Dalemans

08 maart 2019

19u17 0 Puurs-Sint-Amands Topchef Ferdy Debecker van sterrenrestaurant Eyckerhof in Bornem wordt peter van het Aspergefestival in buurgemeente Puurs-Sint-Amands. Hij sluit zijn zaak één dag om in CC Binder een heus ‘aspergediner’ te organiseren, en houdt ook een kraampje open in het Aspergedorp. “Niets is zo lekker in z’n eenvoud als een asperge.”

“De eerste asperges zijn er nog niet, en de klanten zeuren ons nu al de oren van het hoofd”, lacht Debecker. 30 jaar al runt hij zijn restaurant in Eikevliet, waarvan 27 jaar mét ster. Toen hij van Puurs-Sint-Amands de vraag kreeg om peter te worden van het Aspergefestival, twijfelde Debecker geen seconde.

“Ik ben heel blij dat het evenement niet langer asPuursge heet, maar voortaan focust op de hele regio Klein-Brabant. Deze ‘edele dame onder de groenten’ is zonder twijfel hét product van onze streek, we mogen daar allemaal fier op zijn. Ik koop mijn asperges nog steeds lokaal, al worden de aspergeboeren alsmaar moeilijker om te vinden. Ook in ons restaurant is het aspergeseizoen telkens iets waar de klanten naar uitkijken.”

Die klanten houden het volgens de sterrenchef graag klassiek. “Eigenlijk is een asperge zonder al te veel tierlantijntjes op z’n best. Het zijn ook net de klassieker waar klanten naar blijven vragen, bijvoorbeeld onze asperges met broodkorstjes en spekjes. Jaarlijks staat dat gerecht op de kaart, en als ik het waag om één seizoen over te slaan, krijg ik smeekbedes om het toch te bereiden. Het is ook dat gerechtje dat ik zal serveren in ons kraampje in het Aspergedorp.”

Het Aspergedorp wordt ingericht in de Dorpsharttuin van Puurs-Sint-Amands, op zaterdag 27 en zondag 28 april. Twee dagen lang kunnen bezoekers er proeven van de kookkunsten van allerlei horecazaken. Maar Debecker doet er nog een schepje bovenop, want als peter van het festival organiseert hij op donderdag 2 mei een heus galadiner in CC Binder.

“Ik stelde al een heel menu samen, waarbij de asperge vanzelfsprekend centraal staat. Naast klassieke gerechten als hoevekip met asperges plan ik ook creatievere varianten zoals roodbaars met aspergeflan, groene asperges, wat mosselen en kokkels. Dit diner is eigenlijk een leuke oefening, want ik ken deze groente al door en door. Nu word ik weer uitgedaagd om toch nog eens iets anders te proberen.”

Het galadiner belooft een hele organisatie te worden. “Er is in CC Binder zeker plaats voor 150 tot zelf 170 personen. We sluiten die dag het restaurant, na de mise-en-place trekken we met heel onze ploeg naar Puurs-Sint-Amands. Ik ben al zwaar aan het onderhandelen met onze leveranciers, omdat ik de kosten van dit galadiner zo laag mogelijk wil houden. De opbrengst van de avond schenken we immers aan het Kinderkankerfonds. Onze dochter werd zeven jaar geleden ook ziek, dus toen we de vraag kregen om een goed doel te steunen was de keuze snel gemaakt.”

Alle info over het Aspergedorp en het galadiner vind je op www.aspergefestival.be