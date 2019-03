Sportcafé serveert 'nen Assist’ Els Dalemans

13 maart 2019

18u40 0 Puurs-Sint-Amands ‘Nen Assist’, zo heet het bier dat je énkel kan drinken in het Sportcafé van de sporthal in Sint-Amands.

“Brouwerij Van Steenberge uit Evergem -onder andere bekend van de Bornem Tripel- bood aan om speciaal voor het Sportcafé een huisbier te brouwen. We gingen samen aan het experimenteren en proeven, en zo is ‘nen Assist’ ontstaan”, zegt Nick Walravens van het Sportcafé.

“Het bier is met een alcoholpercentage van 7,5 procent iets zwaarder dan gemiddeld. Door de zoete toets valt het brouwsel niet alleen bij mannen, maar ook bij vrouwen heel erg in de smaak. We mochten zelf de naam kiezen, ‘nen Assist’ is vanzelfsprekend een knipoog naar de sporters die bij ons over de vloer komen. Ook de glazen kozen we zorgvuldig uit: het is een elegant glas geworden dat ook weer de dames aanspreekt.”

“De klanten reageren heel enthousiast. Wie hier voor het eerst binnenspringt, drinkt een huisbiertje uit nieuwsgierigheid. Maar ook wie hier vaker over de vloer komt, blijft onze Assisten bestellen. Het is ons nu al duidelijk: dit bier is een blijvertje.”