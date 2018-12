Sint-Amandsenaren verkopen boekencollectie van ouders voor schoolproject in Rwanda

Els Dalemans

27 december 2018

15u50 0 Puurs-Sint-Amands Sint-Amandsenaar Jan Jacobs zamelt al jaren geld in voor het schoolproject ‘Ahazaza’ in Rwanda. Dit keer doet hij dat samen met zijn broer en zussen op een erg bijzondere manier: door een boekenverkoop te organiseren in het ouderlijke huis. “We hopen dat anderen evenveel van deze boeken zullen genieten, en dat we met de opbrengst heel wat schoolkinderen kunnen helpen. Vader was leraar, dus de cirkel is hiermee mooi rond.”

“Mijn vader was leraar Latijn en had een grote voorliefde voor lectuur. Dagelijks las hij de krant, verder verslond hij boeken over allerlei onderwerpen: geschiedenis, filosofie, politiek, wetenschap, kunst, religie... Ook de gekende romans en woordenboeken ontbreken niet. Zo stelde onze vader een hele bibliotheek samen van misschien wel 2.000 boeken. Hij was perfect tweetalig, dus zijn collectie bevatte ook heel wat exemplaren in het Frans, net als in het Latijn. We vonden zelfs enkele ‘schatten’, zoals een bijbel uit 1820 die generatie op generatie werd doorgegeven”, zegt Jacobs.

“Onze vader overleed in 2011, onze moeder dit jaar. Mijn broer Peter, zussen Anne en Greet en ikzelf moeten nu samen het ouderlijke huis leegmaken. En dan vraag je je natuurlijk af: wat gaan we met al die honderden boeken doen? We dachten aan een deelname aan een boekenbeurs, maar dat zou een gigantische verhuisoperatie worden. Bovendien bereik je dan een ander publiek, terwijl het hier vooral om heel specifieke en kwalitatieve boeken gaat. Daarom organiseren we op twee dagen -zaterdag 29 december en zaterdag 12 januari- een boekenverkoop in ons ouderlijke huis.”

“We kozen elk al de boeken uit die we graag zelf willen bewaren, en hopen nu vooral veel boekenliefhebbers te mogen verwelkomen die onze passie -en vooral die van onze ouders- delen. We vragen 2 euro per boek, of zelfs minder voor wie meer exemplaren koopt. Het zal wat raar aanvoelen om de stapels papier te zien verdwijnen, maar we weten ook waarom we dit doen. De opbrengst van de boekenverkoop gaat immers naar het schoolproject ‘Ahazaza’ in Rwanda, waar ik al jaren mee mijn schouders onder zet.”

“’Ahazaza’ betekent letterlijk ‘toekomst’, en dat is ook wat we de kinderen van Rwanda willen geven. Het land is na de grote volkerenmoord (waarbij naar schatting 500.000 tot 1 miljoen inwoners werden vermoord, red.) aan een heropbouw bezig. Onderwijs speelt hierin dé belangrijkste rol, en daarom sloot ik me aan bij de vzw ‘Friends of Ahazaza’ die een school in de kleine stad Gitarama steunt.”

“Ahazaza is een onafhankelijke school, met een volledige zelffinanciering. We geven onderwijs aan 320 kinderen, en dat aantal groeit snel. Elke klas telt heel bewust maximaal 25 leerlingen, dus we hebben dringend nood aan meer ruimte. De terreinen voor die uitbreiding hebben we al, nu zamelen we geld in voor het gebouw zelf. Mijn broer en zussen gingen meteen akkoord om de opbrengst van onze boekenverkoop aan Ahazaza te schenken. Vader was zelf leraar, en nu kunnen we dankzij onze ouders andere schoolkinderen helpen.”

De boekenverkoop vindt plaats op 29 december van 9-18 uur en op 12 januari van 13-18 uur in de Borgstraat 129 in Sint-Amands. Meer info: www.ahazaza.org.