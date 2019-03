Sint-Amandse opent kaaswinkel 'Cheesy Dream' in voormalige bakkerij Els Dalemans

18 maart 2019

15u14 0 Puurs-Sint-Amands Op donderdag 2 mei is het zover: dan opent Mascha De Wolf de deuren van haar eigen kaaswinkel in Sint-Amands. “Ik palm de oude bakkerij in de Romain Steppestraat inn waar ik naast kaas ook zelfgebakken brood en meer zal verkopen. Vier jaar na de opstart van ‘Cheesy Dream’ is het tijd voor deze volgende, grote stap.”

“Mijn tante doet al meer dan een kwarteeuw de markten met haar kaaskraam. Ik ging haar vroeger regelmatig helpen en zo groeide ook mijn liefde voor het product. Vier jaar geleden richtte ik mijn kaasspeciaalzaak ‘Cheesy Dream’ op: ik startte in mijn eigen keuken met enkel een mes en een kaasplank. Ik zocht zelf de beste kazen uit, trok met mijn bakfiets naar braderijen, kocht mijn eerste snijmachine… Zo kon ‘Cheesy Dream’ stilaan groeien.”

“Ondertussen heb ik een mooi klantenbestand uitgebouwd, mensen komen vanuit alle hoeken van het land naar Sint-Amands voor mijn producten. Ik wou daarom graag vlotter bereikbaar zijn, en een ruimte hebben waar ik beter kan tonen wat ik allemaal in huis heb. Daarom ga ik voor mijn eigen winkel in de voormalige bakkerij in de Romain Steppestraat. De link met het pand is bijzonder: het was de grootvader van mijn partner die hier als bakker nog brood bakte voor de mensen in het dorp. Nu kan ik op exact dezelfde plek mijn producten verkopen.”

Mascha opent de deuren van ‘Cheesy Dream’ op 2 mei. “De basisinrichting van de winkel zat goed, we moesten het geheel enkel wat opfrissen en hier en daar wat meer werkruimte creëren. Naast kaas zal ik ook fijne vleeswaren aanbieden én mijn eigen brood bakken. Dat plan ik ‘s morgens vroeg te doen, nog voor de kinderen wakker zijn. Het wordt een hele uitdaging om werk en gezin te combineren, maar omdat de winkel vlakbij huis ligt moet dat lukken. Woensdag wordt mijn sluitingsdag, en ook op zaterdag werk ik met aangepaste uren.”

“’Cheesy Dream’ krijgt naast een winkel ook eigen verbruikersruimte, waar mensen kaas- en vleeswaren kunnen proeven, waar degustatie-avonden georganiseerd worden... Vanzelfsprekend blijf ik ook kaas- en vleesschotels maken en aan ‘foodpairing’ doen. Kaas is een geweldig product, en kaasliefhebbers zijn bijzonder leuke mensen om voor te werken. Vaak zijn het levensgenieters, die om kwaliteit vragen.”

“Ik merk dat ook de Sint-Amandsenaren uitkijken naar de opening van mijn zaak. Er zijn niet zoveel winkels meer in het dorp, en al helemaal niet waar je verse kaas- en vleeswaren kan aankopen. Ook voor hen wordt ‘Cheesy Dream’ hopelijk een grote meerwaarde. Ik weet dat deze stap een risico inhoudt, maar soms moet je gewoon durven springen.”

Cheesy Dream opent op 2 mei de deuren in de Romain Steppestraat 56 in Puurs-Sint-Amands, en zal open zijn op ma-di-do-vrij van 9-18 uur, op zaterdag van 7-15 uur en op zondag op bestelling. www.cheesydream.be.