Senioren Sint-Pieter smullen van valentijnsdiner Els Dalemans

14 februari 2019

18u03 3 Puurs-Sint-Amands Valentijn is duidelijk een feest voor jong én oud. De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands werden donderdagmiddag getrakteerd op een groot valentijnsfeest.

“We toverden onze cafetaria De Vlasschaerd voor de gelegenheid om tot feestzaal, de tafels werden versierd met hartstochtelijk rood en hartjes. De bewoners kregen een aperitief en een bijzonder driegangenmenu voorgeschoteld”, zegt Liesbeth Vanhee van Sint-Pieter.

“Ook de bewoners van de serviceflats en onze vrijwilligers mochten aanschuiven voor dit valentijnsdiner. Valentijn draait immers rond graag zien en bij elkaar zijn, en dat doen we liefst met zo veel mogelijk mensen. Na de maaltijd was het feest nog niet voorbij: we zorgden voor een muzikant die er meteen de nodige sfeer in bracht en zo de dansvloer vulde.”