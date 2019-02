Scholieren maken kunst voor expo 'Mozaïek’ Els Dalemans

19 februari 2019

18u53 0 Puurs-Sint-Amands ‘Mozaïek’, zo heet de expo van de vijfdejaars ASO van het Sint-Jan Berchmansinstituut (Sjabi) in Puurs. Nog tot en met 25 februari kan je de zelfgemaakte kunstwerken van de leerlingen ontdekken in CC Binder.

“We dagen onze vijfdejaars al enkele jaren uit om rond een bepaald thema een kunstwerk te creëren. Stap voor stap volgen ze het proces dat ook een echte kunstenaar volgt. En vanzelfsprekend hoort daar uiteindelijk ook een tentoonstelling mét vernissage bij in een echt cultuurcentrum”, zegt leekrachte Aline Leysen.

“Dit keer werkten de groepen rond ‘Differences in different situations’ of allerlei tegenstellingen. Wat dit project bijzonder maakt, is het feit dat ASO-leerlingen niet heel vaak de kans krijgen om hun creatieve kwaliteiten te ontdekken en ze verder te ontplooien. Nu kan dat wél, en ook dit jaar weer zagen we enkele groepen boven het klassieke schoolse niveau uitsteken. Zij smeten zich helemaal, lieten hun creativiteit de vrije loop en het resultaat is indrukwekkend.”

De tentoonstelling ‘Mozaïek’ bezoeken kan nog tot en met 25 februari in CC Binder in Puurs-Sint-Amands.