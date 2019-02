Schoenmakerij en koffiebar blazen oud gemeentehuis nieuw leven in Els Dalemans

15 februari 2019

15u50 0 Puurs-Sint-Amands Het oud gemeentehuis van Liezele (Puurs) krijgt een nieuw leven. Gunther Flies en zijn vrouw Ann De Ridder verbouwden het prachtige pand tot schoenmakerij én koffiebar ‘Oscaaar’. “Een nieuwe zaak starten terwijl alsmaar meer winkels verdwijnen, is een uitdaging. Maar wij willen en zullen het bewijzen: wie kwaliteit biedt, kan in een dorp wél overleven.”

“Ik ben ondertussen al 30 jaar schoenmaker, maar werkte altijd van thuis uit. Sinds een jaar of vijf combineer ik die job met mijn tweede passie: een mobiele koffiebar. Toen de gemeente Puurs plots het oud gemeentehuis van Liezele te koop aanbood, vielen de puzzelstukjes mooi in elkaar. De voorwaarde om het pand te mogen kopen, was immers dat er een horecazaak in zou aanwezig zijn”, zegt Flies.

“Ann en ik waagden de sprong, en tijdens de grote verbouwingswerken probeerden we zo veel mogelijk van de authentieke stijl te bewaren. Het is een prachtig pand, we voelen ons hier helemaal thuis. Op het gelijkvloers werd mijn schoenmakerij met atelier ingericht, en ik voel dat deze ruimte mijn creativiteit weer aanwakkert. De eerste verdieping wordt de nieuwe thuis van onze koffiebar Oscaaar.”

“In mijn schoenmakerij repareer ik niet enkel schoenen, ik maak ze ook zelf op bestelling. Toen ik de opleiding tot schoenmaker volgde, was daar maar weinig interesse voor. Net op dat moment kenden de grote schoenwinkels hun groei. Maar nu, decennia later, merk je dat mensen weer op zoek gaan naar het authentieke en het ambachtelijke. De kwaliteit van het werk wordt weer gewaardeerd.”

Flies heeft nog een andere specialiteit: het herstellen van klimschoenen. “De nabijheid van klimmuur Klimax in Breendonk -één van de grootste indoor kliminfrastructuren in Europa- verklaart natuurlijk veel. De klimmers kwamen regelmatig hier aankloppen met een probleem. Ondertussen ben ik in het wereldje al zo gekend dat men van heinde en ver naar Liezele komt afgezakt om klimschoenen te laten repareren.”

De schoenmakerij opende net de deuren, op koffiezaak Oscaaar is het nog enkele weken wachten. “Oscaaar wordt een echte dagzaak, we gaan niet voor nachtbrakerij. Je zal hier terecht kunnen voor ontbijt, lunch, koffie, taart... We kijken al uit naar het goede weer, dan kunnen we ons terras opbouwen op het Zonnewijzerplein, centraal in het dorp en recht tegenover de kerk.”

Dat dorp ligt Flies duidelijk na aan het hart. “De voorbije jaren sloten heel wat winkels hier de deuren, toch kiezen wij er heel bewust voor om net in Liezele deze uitdaging aan te gaan. Als niemand nog initiatief durft te nemen, geraken we nergens. Wij gaan het bewijzen: in een dorp kan je als ondernemer wél overleven.”