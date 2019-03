Ruisbroekenaars zijn sluipverkeer beu. “Enkel vlottere doorstroming op N16/A12 kan helpen”

Els Dalemans

11 maart 2019

12u06 0 Puurs-Sint-Amands De inwoners van Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) zijn het sluipverkeer, dat zich dagelijks een weg door het dorp baant, meer dan beu. “Dagelijks is het in de Sint-Katharinastraat aanschuiven geblazen”, zegt buurtbewoonster Carine Ceurstemont. “Een heraanleg moet de straat veiliger maken, maar enkel vlotter verkeer op N16/A12 kan het sluipverkeer stoppen”, reageert schepen van openbare werken Yvo Van Damme (CD&V).

“Ik woon al 48 jaar in de Sint-Katharinastraat, en door de jaren heen zag ik onze straat veranderen in een autostrade. Sinds er dagelijks files staan op de N16/A12, neemt ook het aantal wagens op deze sluiproute toe. Zeker nu het Ooievaarsnest rechtstreeks werd aangesloten op de A12, verdrinken we in het verkeer. Doe daar nog de herstellingswerken aan de brug van Boom bovenop, en de situatie wordt helemaal rampzalig”, zegt Ceurstemont.

“’s Morgens geraken inwoners nog amper van hun oprit. Om de files te vermijden, beginnen ook de Ruisbroekenaars zelf om te rijden, waardoor het in het hele dorp drukker wordt. Eens de ochtendspits achter de rug is, komen de laagvliegers tegen grote snelheid voorbijgevlogen. Het is een wonder dat hier nog geen zware ongevallen gebeurden”, zegt Ceurstemont.

“Er werden bloembakken geplaatst en plantenperkjes aangelegd, deze remmen het verkeer een beetje af. Maar op spitsmomenten zorgen ze -samen met de geparkeerde wagens- voor nog meer problemen. Al jaren wordt ons een heraanleg van de straat beloofd, maar dat project wordt steeds uitgesteld. Iemand moet toch een oplossing kunnen bedenken voor dit probleem? We voelen ons stilaan in de steek gelaten.”

Ook gemeenteraadsleden Heiko Van Muylder (KR8!) en Peggy Seeuws (N-VA) kaartten het probleem al aan. “De meeste automobilisten gaan op de rotonde Pfizer de N16 af -sommigen zelfs al vanaf de Kleine Amer of verder- om via Ruisbroek de A12 op te rijden. De straten die hierdoor het meeste verkeer te slikken krijgen zijn het Ooievaarsnest, Sint Katharinastraat, Eikerlandstraat, Pullaarsteenweg en de J. de Donckerlaan”, klinkt het. “Deze straten mogen geen autosnelwegen worden, we moeten daar werken op de snelheid en bekijken of de invoering van eenrichtingsverkeer de route lastiger kan maken voor doorgaand verkeer.”

Schepen Van Damme woont zelf ook al 56 jaar in de Sint-Katharinastraat. “De inwoners hebben gelijk: het is hier veel te druk en het sluipverkeer is een probleem. Maar dat is spijtig genoeg niet alleen in Ruisbroek zo. Iedereen doet het uiteindelijk ook zelf: binnenwegen zoeken om toch maar niet in de file te moeten staan.”, klinkt het.

“De werken aan de brug in Boom liepen vertraging op, maar deze klus zou in april achter de rug moeten zijn. Hopelijk neemt de druk dan toch weer een klein beetje af. Bij de heraanleg van de straat, die eind 2020 rond moet zijn, leggen we een gescheiden fietspad aan voor de veiligheid van zwakke weggebruikers. We plannen ook verkeersremmers en eenrichtingsverkeer in de A.Borghijsstraat tussen de Eikerlandstraat en Pullaarsteenweg. Maar het enige dat volgens mij het sluipverkeer uit Ruisbroek kan houden, is een heraanleg van het kruispunt N16/N17/A12. Als de doorstroming daar verbetert, hoeft niemand nog om te rijden.”