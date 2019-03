Quirina dingt naar kroontje van 'Face of Beauty’ Els Dalemans

26 maart 2019

18u52 0 Puurs-Sint-Amands De 26-jarige Quirina Steenacker uit Puurs-Sint-Amands is één van de zeven finalistes van de wedstrijd ‘Face of Beauty’. “Ik ga voor de overwinning, zodat ik ons land kan vertegenwoordigen bij de internationale verkiezing.”

“’Face of Beauty’ is in het buitenland al bekender, maar in België is de wedstrijd nog relatief nieuw. Een vriendin nam vorig jaar deel, zo leerde ik de organisatie ook kennen. Eerder nam ik al deel aan ‘Miss Fashion’ en ‘Miss Coast’, het wereldje van de miss-verkiezingen is dus niet helemaal nieuw en ik heb de smaak stilaan te pakken. Tijdens ‘Miss Coast’ won ik trouwens de titel van ‘Miss Sympathie’”, zegt Steenacker.

“Leuk aan ‘Face of Beauty’ is de link met goede doelen. Alle finalisten moeten een goed doel uitkiezen dat ze op een niet-financiële manier willen steunen. Ik koos voor VVOC, de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekindjes. Voor dit goede doel worden kleine octopusjes gehaakt, om bij de couveusekindjes te leggen. De octopusjes zorgen ervoor dat de kindjes minder aan de buisjes trekken, en dat hun hartslag en ademhaling rustiger en regelmatiger worden. Ik haak heel graag, en zette me daarom met veel plezier in voor VVOC.”

“Het contrast tussen dit soort wedstrijden en mijn werkomgeving is groot. Ik werk immers in een petrochemisch bedrijf in de haven van Antwerpen. Het lukt me best om in die mannenwereld stevig mijn mannetje te staan. Ik ben zelf ook afkomstig uit Antwerpen, maar ik verhuisde net voor de liefde naar Puurs-Sint-Amands en voel me daar al helemaal thuis.”

De finale van ‘Face of Beauty’ vindt plaats op 6 juli, stemmen op Quirina Steenacker kan via Facebook: ‘Finaliste Face of Beauty Be/ BNLX ‘19: Quirina Steenacker’.