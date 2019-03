Pop-Up Theater van Studio 100 blijft zeker tot 2023 in Puurs-Sint-Amands Els Dalemans

26 maart 2019

19u00 1 Puurs-Sint-Amands Studio 100 blijft nog minstens tot 2023 in Puurs-Sint-Amands met het Pop-Up Theater. “Onze exploitatievergunning werd verlengd. We kunnen nu niet enkel 40-45 blijven spelen, maar plannen ook een nieuwe versie van de musical Daens.”

Begin 2019 werd al duidelijk dat Studio 100 graag langer in Puurs-Sint-Amands wou blijven. Het bedrijf diende een aanvraag in voor een nieuwe vergunning voor het Pop-Up-Theater. Dat werd in 2018 gebouwd speciaal voor de spektakelmusical 40-45. Een nieuwe aanvraag was nodig omdat het Pop-Up-Theater een tijdelijke constructie is. De oorspronkelijke vergunning was daarom ook maar geldig voor een beperkte periode.

“Onze vergunning voor de exploitatie van het Pop-Up Theater werd net verlengd tot 2023”, klinkt het bij Studio 100. “Dit wil zeggen dat we ook onze spektakel-musical 40-45 opnieuw kunnen verlengen. De vraag naar tickets blijft aanhouden, daarom plannen we voorstellingen tot en met 17 mei 2020. We tellen nu al meer dan 600.000 bezoekers.

Maar vanaf februari 2020 zal 40-45 afwisselend worden gespeeld met een nieuwe versie van de musical ‘Daens’. “De wereldpremière van Daens meer dan 10 jaar geleden was een absolute mijlpaal voor ons bedrijf”, zegt Gert Verhulst. “Na Daens volgden andere musicals zoals 14-18 en 40-45. Nu plannen we een heel andere versie van Daens, met onze rijdende tribunes en decors, het nieuwe audiosysteem met hoofdtelefoons en meer.”

Daens zal gespeeld worden door Peter Van de Velde, verder zullen ook Jo De Meyere, Jelle Cleymans en Free Souffriau te zien zijn in de nieuwe productie.

“Ook onze foyer met bars en restaurants naast het Pop-Up Theater blijft bestaan, speciaal voor Daens werken we verschillende VIP-formules uit. Eén formule is de ‘Chef’s Club’, waar gasten worden getrakteerd op een menu van één van onze topchefs. Roger van Damme zal de spits afbijten. Hij behaalde in 2010 een Michelinster en werd door de Franse gastronomiegids Gault Millau verkozen tot ‘Chef van het jaar’.