Plouvier palmt Verhaerenmuseum in met poëzie Els Dalemans

29 januari 2019

14u51 0 Puurs-Sint-Amands Het Verhaerenmuseum, Dicht! en de bibliotheek van Puurs-Sint-Amands organiseren samen een bijzondere lezing naar aanleiding van Gedichtenweek.

“We verwelkomen Bart Plouvier in ons Verhaerenmuseum. Hij neemt binnen het Vlaamse literaire landschap een heel aparte plaats in, als de man van 9 stielen en 10 dichtbundels”, zegt conservator Rik Hemmerijckx.

“Plouvier was ooit barman, tuinier, bouwvakker, fabrieksarbeider, kok, brouwersgast en muzikant in Bobejaanland. Aangemonsterd op een zeesleper begon hij uiteindelijk te schrijven. Eerst waren dat dagboeken, daarna schetsen voor verhalen en brieven. In 1988 kwamen de eerste publicaties: in tijdschriften, verhalenbundels, bloemlezingen.”

“Plouvier werd later reisverslaggever voor ‘Weekend Knack’, de Nederlandse Volkskrant, Grande, De Standaard, UIT-Magazine en andere. Zijn Oeuvre bestaat ondertussen uit romans, kortverhalen, reisimpressies, kinderboeken, poëzie en theater, alles samen zo’n 30 creaties. Nu hij met pensioen is, schrijft Plou­vier enkel nog poëzie.”

Bart Plouvier stelt zijn gedichten voor op woensdag 6 februari om 20 uur in het Emile Verhaerenmuseum in Sint-Amands. Iederen is welkom, vrije toegang.