Pfizer schenkt 3.000 euro aan Borgerstein Els Dalemans

09 januari 2019

12u37 0 Puurs-Sint-Amands Het farmaceutische bedrijf Pfizer in Puurs-Sint-Amands schenkt een cheque van 3.000 euro aan de vzw Borgerstein uit Sint-Katelijne-Waver. Met deze donatie viert de site één jaar zonder arbeidsongeval.

“Dagelijks worden bij Pfizer Puurs meer dan 1 miljoen inspuitbare vaccins en geneesmiddelen geproduceerd en verpakt. Ondertussen zijn hier al 2.500 werknemers aan de slag. Voor hen en voor ons is veiligheid ontzettend belangrijk, maar in zo’n grote en hoogtechnologische productiesite is dit niet evident”, zegt directeur milieu, gezondheid en veiligheid Joris De Maeyer.

“Daarom vieren we dit jaar zonder arbeidsongeval, met de schenking van een geldsom. Onze werknemers mochten voor de 14e keer op rij het goede doel kiezen, en besloten de 3.000 euro te schenken aan de vzw Borgerstein. Deze vzw biedt ondersteuning en begeleiding aan zo’n 330 volwassenen met een verstandelijke beperking: gehandicaptenzorg, ouderenzorg en sociaal-economische tewerkstelling.”