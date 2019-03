Pekastya heropent deuren: “Liever kleine boetiek dan groot magazijn” Els Dalemans

14u25 0 Puurs-Sint-Amands Op vrijdag 15 maart heropent Katy Hauman de deuren van haar lingeriezaak Pekastya in Puurs-Sint-Amands.

“Pekastya verhuist van een grote winkel op het Dorpshart naar een klein pand in de Hoogstraat. Ik wou al een hele tijd een andere richting uit met mijn winkel. Toen ik het aanbod kreeg om het pand te verkopen, greep ik die kans met beide handen. De uitverkoop deed me even twijfelen, maar ik besloot toch weer een nieuwe lingeriezaak te openen. Ik doe deze job gewoon véél te graag”, zegt Hauman.

“Ik heb na 8 jaar in Puurs een heel persoonlijke band met een heel trouwe groep klanten opgebouwd. Met hen ga ik graag verder in een kleine boetiek. Ons vorig pand was naar mijn aanvoelen té groot voor een lingeriewinkel in een dorp. Nu kan ik kleinschaliger werken, me specialiseren in de fijnere lingerie en mij nog meer toeleggen op persoonlijke lingerie-styling. Ik ben ervan overtuigd dat net dit soort winkels het verschil gaan maken in de strijd tegen het online-shoppen. Wij bieden immers de kwaliteit en service die online ontbreken.”

Pekastya heropent de deuren in de Hoogstraat 25a in Puurs en is geopend van woensdag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur.