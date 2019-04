Paasklokken delen eitjes en prijzen uit in Puurs-Sint-Amands Els Dalemans

04 april 2019

15u57 1 Puurs-Sint-Amands De paasklokken en paashazen komen stilaan naar ons land, en zij houden tijdens het paasweekend ook halt in Puurs-Sint-Amands. De kleinste inwoners kunnen kiezen uit verschillende momenten waarop ze hun paaseitjes kunnen rapen.

De eerste gratis activiteit is de paaseierenworp aan het oud-gemeentehuis van Sint-Amands. Die vindt plaats op zaterdag 20 april om 16 uur. Tussen de eitjes uit chocolade zit ook een ‘gouden ei’ verstopt, met binnenin een waardebon van 25 euro.

De paaseierenworp wordt nog eens overgedaan aan het oud-gemeentehuis van Lippelo, op zondag 21 april om 11 uur. Ook hier stoppen de paasklokken een gouden exemplaar tussen hun eitjes.

Op maandag 22 april is het de beurt aan de deelgemeente Kalfort. Daar start om 14 uur een paaseierenraap in het Hof van Coolhem. Kinderen van 2,5 tot 8 jaar mogen deelnemen. Ook deze activiteit is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via www.puurs-sint-amands.be/webshop.