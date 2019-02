Ouders en monitoren protesteren tegen afbouw speelpleinwerking in Sint-Amands Els Dalemans

22 februari 2019

19u40 0 Puurs-Sint-Amands Ouders en monitoren protesteren tegen de afbouw van de speelpleinwerking in Sint-Amands. “Het gemeentebestuur schrapt plots twee van de vier speelpleinweken. Wat met de belofte dat Sint-Amands niet zou moeten inboeten na de fusie met Puurs?” Volgens schepen Hilde Van der Poorten (CD&V) breidt de opvang net uit: “Er komen meer andere activiteiten.”

Op sociale media regent het verontwaardigde reacties op de beslissing van het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands om de speelpleinwerking in Sint-Amands te halveren. ‘Alweer een gebroken belofte van CD&V, de partij die voor de verkiezingen nog beloofde dat het evenwicht tussen Sint-Amands en Puurs bewaard zou blijven. Maar terwijl men in Sint-Amands de speelpleinwerking afbouwt, worden in Puurs maar liefst 9 weken georganiseerd’, klinkt het.

Ook Sabine Vandenhole, mama van 3 jongens, zit door dit nieuws met de handen in het haar. “Onze kinderen gaan heel graag naar het speelplein, het is vlakbij huis en ze kennen er iedereen. Ook voor ons is het makkelijk: we moeten geen verre verplaatsingen doen en het speelplein is -zeker in vergelijking met vele andere zomerkampen- nog betaalbaar. Maar daar komt nu dus verandering in.”

“Ik zou de jongens naar Puurs moeten brengen, maar met 3 kinderen leg je die afstand niet zomaar af met de fiets. Ze verdwijnen daar ook in de grote massa, terwijl ze net die kleine groep zo fijn vonden. Bovendien stijgt de dagprijs van 5 naar 10,30 euro, dat is meer dan een verdubbeling! Ik ben nu aan het bekijken of ik elders dit jaar vakantiedagen kan schrappen, om in de zomervakantie toch meer thuis te zijn. En we spelen met enkele ouders zelfs met het idee om elkaars kinderen op te vangen, en zo zelf een soort van zomerwerking op te starten.”

Ook voor Dieter Rosiers, al twee jaar monitor op het Sint-Amandse speelplein, kwam het nieuws als een verrassing. “We hebben hier een toffe ploeg monitoren en een goeddraaiende werking. Plots horen we dat alles gaat veranderen, maar wij werden nog niet op de hoogte gebracht. Kunnen we allemaal als moni aan de slag blijven? Moeten we een andere vakantiejob zoeken? Waar gaan we werken en hoeveel gaan we in dit nieuwe systeem verdienen? We zouden heel graag snel een gesprek hebben met de bevoegde schepen om te weten waar we aan toe zijn, én te bekijken of we deze beslissing nog kunnen terugdraaien.”

Volgens schepen Hilde Van der Poorten (CD&V) breidt de opvang net uit: “Het klopt dat we nu op 2 locaties werken, en dat het aantal speelpleinweken in Puurs naar 9 gaat. In Sint-Amands houden we 2 weken, maar er komen meer andere activiteiten bij: sportweken en de Grabbelpas. Bovendien zijn deze inwoners nu ook méér dan welkom in het JOC Wijland in Puurs, waar een hele zomer lang allerlei soorten van sport, spel en opvang worden georganiseerd. De keuze is nu dus veel groter, maar het volledige aanbod is nog niet gecommuniceerd.”

“Ook de prijsvergelijking klopt niet helemaal: in Sint-Amands betaalde je 5 euro voor opvang van 9 tot 16 uur. In het nieuwe systeem werken we met tijdsblokken, en wanneer je kind een hele dag -van 7 tot 18.30 uur- in de opvang blijft betaal je 10,30 euro. Wie minder uren aanwezig is, betaalt minder.”

“Omdat we nu één gemeente vormen, willen we ook graag met onze monitoren één toffe ploeg vormen. Zij kunnen worden ingezet in Puurs of Sint-Amands, bij allerlei activiteiten. Maakt het voor hen dan zoveel uit waar ze met de jongeren spelen? Ik begrijp de gevoeligheid, maar samen plezier maken is wat telt.”