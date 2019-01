Oudercomité organiseert tiende en laatste 'Valentijnsontbijt’ Els Dalemans

10 januari 2019

14u39 0 Puurs-Sint-Amands Met Valentijn in aantocht, maakt het oudercomité van de vrije basisschool in Liezele (Puurs-Sint-Amands) zich klaar voor de tiende en laatste editie van het ‘Valentijnsontbijt’.

“Onze Valentijnsontbijten groeiden van een oorspronkelijk lekker maar eenvoudig ontbijt uit tot een uitgebreide ontbijtmand die in Puurs-Sint-Amands en omstreken elk jaar weer enorm gesmaakt wordt. Maar deze jubileumeditie zal meteen ook de laatste zijn. Wie nog één keer wil genieten van dit ontbijt aan huis moet dus zeker inschrijven”, zegt Liesbeth Roggen van het ‘I-love-Valentijn-team’.

“De ontbijten worden klaargemaakt op zondag 10 februari, ons team begint al om 4 uur manden te vullen met pistolets, beleg en allerlei lekkers. We hopen alle bestellingen tegen 11 uur te leveren, een ontbijt zelf afhalen kan ook tussen 7.30 uur en 11 uur in de polyvalente zaal van Liezele. Inschrijven kan tot en met 27 januari, een volwassene betaalt 12 euro en voor een kind rekenen we 6 euro. Bestellen kan via mail op valentijnliezele@gmail.com en met overschrijving op IBAN BE61 7332 2311 8117 met vermelding van de naam, het aantal personen en het telefoonnummer.”