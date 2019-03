Oproep aan inwoners: 'Zoek mee oplossingen voor overstromingsgevaar’ Els Dalemans

26 maart 2019

13u47 2 Puurs-Sint-Amands De Vlaamse Milieumaatschappij verzamelt ideeën om het overstromingsrisico in het gebied van de Vliet-Molenbeek verder te verminderen. “Drie maanden lang verzamelen we via ons digitaal ideeënplatform zo veel mogelijk meningen van inwoners, bedrijven, verenigingen...”, zegt Ivo Terrens van VMM.

“De streek van de Vliet-Molenbeek -waar naast Bornem en Puurs-Sint-Amands ook Asse, Londerzeel, Meise en Merchtem toe behoren- is heel overstromingsgevoelig. Er werden in het verleden als dijken en wachtbekkens gebouwd, maar zeker met de recente hevige stortbuiten zagen we dat er meer moet gebeuren om het overstromingsrisico in dit gebied verder te verminderen”, zegt Terrens.

“Om die reden ondertekenden de betrokken gemeentebesturen, de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen op zoek te gaan naar de juiste maatregelen Het resultaat van die zoektocht wordt vastgelegd in een ‘riviercontract’ voor de Vliet-Molenbeek, waarin duidelijk staat wie welke engagementen neemt.”

“Maar we weten als waterbeheerder ook dat de mensen die in een bepaald gebied wonen vaak zoveel meer weten. Zij kunnen ons daarom ook bruikbare ideeën en oplossingen aanbieden. Bovendien moeten alle maatregelen die we zouden nemen later ook door hen gedragen worden. Daarom lanceren we dit digitaal ideeënplatform: tot en met 30 juni verzamelen we online zo veel mogelijk informatie. Deze gaan we bundelen en verder bespreken tijdens verschillende debatmomenten. Tegen het einde van 2019 willen we de beste ideeën voorstellen, en deze bundelen in het ‘riviercontract’. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het overstromingsrisico in deze regio te verminderen.”

Alle info: vliet-molenbeek.riviercontract.be