Omleiding door herstellingswerken op N17 Els Dalemans

10 april 2019

18u45 0 Puurs-Sint-Amands Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant op vrijdag 12 april een lokale herstelling van het wegdek op de Dendermondsesteenweg (N17) in Puurs-Sint-Amands. Het verkeer in de richting van Dendermonde zal moeten omrijden.

“Onze aannemer plant een lokale asfaltherstelling op de rijstrook richting Dendermonde. De werfzone zal net voor het kruispunt Letterheide-Groenstraat worden ingericht”, zegt Jef Schoenmaekers van AWV Antwerpen.

“Het verkeer in de richting van Dendermonde zal worden omgeleid vanaf de rotonde met de Lichterstraat (N183). De route loopt via de Lichterstraat, Hoek ten Eiken, Aspot en Letterheide. Voor het verkeer richting A12 is er geen hinder. Omdat asfalteringswerken steeds erg weersgevoelig zijn, kan de planning bij regenweer nog wijzigen.”