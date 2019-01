Nieuwe website voor nieuwe fusiegemeente Els Dalemans

29 januari 2019

17u26 0 Puurs-Sint-Amands De nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands heeft nu ook een nieuwe website: www.puurs-sint-amands.be. Onder andere de openingsuren van de twee gemeentehuizen en recyclageparken zijn daar duidelijk op terug te vinden.

“Op deze nieuwe website vinden inwoners antwoorden op de klassieke vragen: over rijbewijzen, zorgpremies en huisvuilzakken, de openingsuren en locaties van al onze dienstverleningscentra, updates over wegenwerken... Tot slot vind je op de website ook een kalender met alle evenementen in Puurs-Sint-Amands die verenigingen zelf kunnen invoeren”, zegt schepen van communicatie Hilde Van der Poorten (CD&V).

“Puurs-Sint-Amands zet heel bewust stevig in op onlinecommunicatie. Sinds 1 januari versturen we de digitale nieuwsbrief PSSST naar meer dan 5.000 abonnees. Geïnteresseerden kunnen Puurs-Sint-Amands ook volgen op Facebook en Instagram. Maar ook op papier blijven we informeren: eerder hielden we al de eerste editie van ons tweemaandelijke infomagazine PSSST boven de doopvont.”