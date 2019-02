Nieuwe expo rond Verhaeren: 'Een profiel’ Els Dalemans

18 februari 2019

14u40 0 Puurs-Sint-Amands ‘Verhaeren. Een profiel’, zo heet de nieuwe expo die vanaf zondag 24 februari te zien is in het Emile Verhaerenmuseum in Puurs-Sint-Amands. “Dé grote blikvanger is een uniek pointillistisch portret van Verhaeren door de Franse kunstenaar Louis Hayet”, zegt conservator Rik Hemmerijckx.

“Deze tentoonstelling belicht verschillende facetten van het leven en werk van de Belgische Franstalige dichter. We pakken uit met een heleboel nieuw materiaal, gelinkt aan het werk van Verhaeren en zijn vriendschappelijke banden met onder andere James Ensor, Stefan Zweig en Constant Montald”, klinkt het.

“We tonen werken van Théo Van Rysselberghe, Odilon Redon, Fernand Khnopff, James Ensor, Georges Lemmen, Maximilien Luce, Julien Van Santen en vele anderen. Verschillende van deze werken werden nog maar de laatste jaren aan de collectie toegevoegd of worden voor de eerste keer getoond.”

“De grote blikvanger is een neo-impressionistisch schilderij van de Franse kunstenaar Louis Hayet, dat Emile Verhaeren al lezend bij de olielamp voorstelt. Het werk is in permanente bruikleen aan het museum gegeven. Ook tonen we voor het eerst een prachtig geëtst Verhaeren-portret, gemaakt door Théo van Rysselberghe. En ook de ontwerptekening van Maximilien Luce voor een illustratie bij het gedicht ‘C’est la ville de la douleur’ is te zien.”

“We halen zelfs de imposante houtsnede van Vladimir Ivaneanu, ‘Les Hantises 2.0: la Découverte’ naar Puurs-Sint-Amands. Dit werk werd in 2018 bekroond met de Prijs voor Grafische kunst en het Gedrukte beeld. We vonden tot slot unieke foto’s van Verhaeren terug in een fotoarchief in Parijs, ook die maken deel uit van de tentoonstelling.”

‘Verhaeren. Een profiel’ bezoeken kan van 24 februari tot 12 mei 2019, het Verhaerenmuseum (E. Verhaerenstr. 71, 2890 Puurs-Sint-Amands)