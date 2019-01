Nederlanders opgepakt voor cannabisplantage TVDZM

21 januari 2019

18u25 0 Puurs-Sint-Amands Twee Nederlanders van 28 en 39 jaar oud zitten momenteel in de cel. Ze worden verdacht van het opzetten van een cannabisplantage.

De politie arresteerde het duo afgelopen vrijdag. De recherche was een woning langs de Pullaarsteenweg binnengevallen. Het duo had zich verstopt in de kelder. “Vanuit de buurt had de politie al signalen ontvangen over verdachte zaken in de woning”, luidt het in een mededeling van het parket. “Tijdens de inval bleek dat er in de woning cannabis werd gekweekt.” De speurders namen uiteindelijk zo’n veertig kilogram cannabis in beslag.

Het ging eveneens om een professionele plantage. Zo werd er volgens het parket ook nog elektriciteit voor de meter afgetapt. De twee werden na hun arrestatie voor de onderzoeksrechter in Mechelen gebracht. Ze werden aangehouden. Dinsdagvoormiddag moesten de Nederlanders voor de raadkamer verschijnen. Die bevestigde hun aanhouding voor een maand. Het onderzoek naar de plantage wordt inmiddels verder gezet.