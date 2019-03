Naam fusiegemeente aanpassen op eID kan ook in dienstencentra Els Dalemans

07 maart 2019

11u38 0 Puurs-Sint-Amands Inwoners van de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands kunnen de nieuwe gemeentenaam op hun eID voortaan ook laten aanpassen in één van de dienstencentra.

“Onze inwoners hebben vijf jaar de tijd om de nieuwe gemeentenaam op hun eID te laten aanpassen. Sinds begin januari kon dit al in het gemeentehuis en in het Sociaal Huis in Puurs en in het oud gemeentehuis en sociaal huis in Sint-Amands.”

“Maar we gingen op zoek naar een manier om deze specifieke dienstverlening tijdelijk dichter naar de burger te brengen. Daarom kunnen inwoners nu ook terecht in dienstencentrum Paepenheide in deelgemeente Breendonk op maandagnamiddag van 13 tot 17 uur. In dienstencentrum De Nieuwe Ark in deelgemeente Ruisbroek is een aanpassing mogelijk op donderdagnamiddag van 13 tot 17 uur.”

“Wie een eID wil laten aanpassen, moet zeker de pincode meebrengen. Wie de pincode niet meer weet, kan een nieuwe aanvragen via de website van de FOD Binnenlandse Zaken.” Van de 26.000 inwoners van Puurs-Sint-Amands lieten er al meer dan 2.000 hun eID aanpassen.

Oorspronkelijk zei de hogere overheid dat een aanpassing van de nieuwe gemeentenaam op de eID’s binnen het jaar moest gebeuren. Maar zowel de inwoners als gemeentebesturen van meerdere fusiegemeenten vonden die termijn te kort. Daarom besloot de minister om de termijn op te trekken naar vijf jaar.