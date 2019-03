Na protest van ouders en monitoren: Toch 4 weken speelpleinwerking in Sint-Amands Els Dalemans

18 maart 2019

18u55 5 Puurs-Sint-Amands Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands gaat dan toch 4 weken speelpleinwerking organiseren in Sint-Amands. De beslissing komt er na protest van ouders en monitoren tegen het schrappen van 2 weken. “We hebben de gevoeligheid van deze wijziging in het hele fusieverhaal onderschat”, zegt schepen van jeugd en kinderopvang Hilde Van der Poorten (CD&V).

Een maand geleden liet het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands weten de speelpleinwerking in Sint-Amands te halveren. In Puurs stijgt het aantal weken naar 9. Meteen regende het verontwaardigde reacties van ouders en monitoren uit Sint-Amands: “We moeten met onze kinderen plots kilometers ver fietsen ‘s morgens. De prijs voor één dag stijgt van 5 naar maar liefst 10,30 euro”, aldus een moeder. De monitoren wisten dan weer niet of ze aan de slag konden blijven, hoeveel ze zouden verdienen...

“We zijn fout geweest in de aanpak van onze communicatie, en hebben de gevoeligheid van deze beslissing voor de leefgemeenschap van Sint-Amands onderschat”, zegt Van der Poorten. “De afstand is voor ouders duidelijk de grootste struikelblok, samen met het feit dat we alles eerder laat communiceerden en ze plots op zoek moesten naar andere oplossingen.”

“Na gesprekken met ouders en monitoren heeft het schepencollege dan ook beslist om in Sint-Amands weer 4 weken speelpleinwerking te organiseren. Ook de tienerwerking blijft er bestaan. De monitoren -die nu één groep vormen binnen Puurs-Sint-Amands- zullen kunnen aangeven waar ze het liefste werken.”

“Wel gaan we alle tarieven binnen Puurs-Sint-Amands gelijkschakelen. Zij zullen op beide speelpleinen variëren naargelang het aantal aanwezige uren. De prijs zal in Sint-Amands dus stijgen, maar in ruil werven we iemand aan die het speelplein professioneel mee zal begeleiden en ondersteunen. Zo zijn we overal zeker van dezelfde kwaliteit en veiligheid.”

“Ik wil wel benadrukken dat we deze beslissing nemen voor de zomer van 2019. We werken op dit moment aan ons meerjarenplan, en hierbij wordt ook het vakantieaanbod vanaf 2020 herbekeken”

Inschrijven voor het vakantieaanbod van Puurs-Sint-Amands kan vanaf 27 april 2019 om 10 uur via www.puurs-sint-amands.be/webshop.