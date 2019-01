N17 gaat 24 uur dicht voor werken Els Dalemans

14 januari 2019

17u39 0 Puurs-Sint-Amands De Provincialeweg N17 in Puurs-Sint-Amands gaat 24 uur dicht voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert er van vrijdagavond 18 januari om 20 uur tot en met zaterdagavond 19 januari om 20 uur onderhoudswerken uit.

“Het wegdek van de Provincialeweg is op verschillende plaatsen versleten en aan vernieuwing toe. Op het stuk wegdek dat momenteel het slechtst ligt, zal AWV -in afwachting van een grondige heraanleg- alvast voorlopige herstellingen uitvoeren”, zegt communicatieverantwoordelijke van Wegen en Verkeer Antwerpen Jef Schoenmaekers.

“De werfzone bevindt zich tussen de kruispunten met de Oude Heirbaan en de Maalderstraat. Over een afstand van ongeveer een kilometer wordt daar de bovenste laag asfalt van het wegdek vernieuwd. Voor deze klus is de N17 afgesloten in beide richtingen en moet het verkeer een lokale omleiding volgen via de Oude Heirbaan, Keten/Dorekensstraat en Fok.”

“Omdat asfaltwerken erg weergevoelig zijn, kan de huidige planning bij regenweer of koude nog wijzigen. De meest recente info is terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/sint-amands.”