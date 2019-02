Moeder en dochter openen samen derde winkel 'Coco': “Er is soms spanning tussen ons, maar wee vormen de perfecte tandem” Els Dalemans

22 februari 2019

15u15 0 Puurs-Sint-Amands Na Kompact en Hector openen moeder Lutgart Weymiens en dochter Anouk Van Ranst op vrijdag 1 maart de deuren van hun derde winkel in het centrum van Puurs: ‘Coco’. “Onze samenwerking ontstond eerder toevallig, maar ondertussen vormen we de perfecte tandem. Al branden de lampen in de winkel soms vanzelf door de spanning tussen ons twee”, grapt Van Ranst.

In hun winkel Kompact verkopen Lutgart en Anouk dameskleding, bij Hector vinden de mannen hun outfit, schoenenwinkel Coco was dus een logische aanvulling op het aanbod. “Voor ons zijn schoenen weer een volledig nieuw product. Het is een hele fijne uitdaging om nog eens die sprong in het onbekende te wagen en alles zelf uit te kiezen”, zegt Van Ranst. “Voor de eerste collectie boekte ik spontaan een vlucht naar Milaan, waar de grootste schoenenbeurs ter wereld plaatsvond. Daar stond ik dan rond te kijken, niet wetende waar te beginnen. Maar met een beetje lef is het toch weer gelukt, en zo blijft het altijd weer boeiend en spannend.”

Mix

“Bij Coco willen we net als bij Kompact en Hector een mooie mix aanbieden van betaalbare en iets duurdere producten. We mikken op alle leeftijden en stijlen, maar kiezen voor een exclusiever aanbod dan je in de grotere ketens vindt. En natuurlijk zetten we volop in op de toegevoegde waarde van een kleine winkel: menselijk contact, persoonlijk advies, een koffie of cava tijdens het winkelen, leuke extraatjes en acties...”

Weymiens en Van Ranst gaan voor het eerst iemand anders zelfstandig één van hun winkels laten runnen, maar ze blijven wel werken met een doorschuifsysteem. “We kennen onze producten en veel van onze klanten het best, en die ‘feeling’ maakt voor velen echt wel het verschil. Daarom willen we ook heel bewust allebei voldoende aanwezig blijven in alle winkels.”

Uitdaging

De samenwerking tussen moeder en dochter ontstond eerder spontaan. “Mama werkte ooit als boekhouder, daarna op de boerderij, ze werd vervolgens goudsmid en opende tot slot haar eigen winkel. Ze durft altijd weer nieuwe uitdagingen aangaan, blijft zoeken naar wat haar boeit. Ik studeerde jarenlang in het buitenland, rolde van het ene project in het andere, maar vond mijn draai niet meer. Toen mama de deuren van Kompact opende, besloot ik ‘even’ terug naar huis te komen en mee de winkel op de starten”, zegt Van Ranst.

“In die samenwerking hebben we alletwee ons ‘ding’ gevonden. We vormen de perfecte tandem: ik twijfel sneller, en dan haalt mama meteen haar relativeringsvermogen boven. Zij is een ochtendmens, ik functioneer beter wat later op de dag. We kennen elkaar door en door, kunnen elkaar ook eerlijker onze mening zeggen dan bij een gewone collega. Maar het ook niet altijd makkelijk: soms branden de lampen in de winkel vanzelf door de spanning tussen ons twee. Maar we blijven familie, dus we moeten het uiteindelijk wél altijd uitpraten en samen oplossen.”

Vader

Na Kompact - een naam die verwijst naar de eerste, kleine locatie van de winkel - openden Lutgart en Anouk samen de herenkledingzaak Hector. “Die naam is al generaties lang in de familie, onder andere mijn vader en overgrootvader heten zo. We vonden het daarom een mooi symbool om onze winkel ook zo te noemen. En zo betrekken we papa ook een beetje meer bij ons werk, hij moet immers onze dagelijkse discussies over de winkels ondergaan (lacht).”

“De naam ‘Coco’ is mijn speeltuin: ik kan er grafisch-technisch alle kanten mee uit, haal mijn hart op bij het ontwerp van het logo, kan spelen met taal bij onze acties... We proberen en durven veel, met één constante in alles wat we doen: het moet vooral plezant blijven!”

Coco Shoes & More opent de deuren op 1 maart in de Hoogstraat 25/b in Puurs-Sint-Amands.