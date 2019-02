Moeder Annie en zoon Danny sluiten na 50 jaar deuren van krantenwinkel Els Dalemans

17u35 0 Puurs-Sint-Amands “We hebben goud gehaald, het is genoeg geweest”, zeggen moeder Annie Tielemans (70) en zoon Danny Verelst (50). Zij sluiten op 1 maart de deuren van hun krantenwinkel in Ruisbroek (Puurs). “Elke dag waren we van ‘s morgens vroeg in de weer, niet één keer gingen we op vakantie. Het wordt tijd om eindelijk wat meer te genieten van het leven.”

20 jaar oud was Annie, toen ze plaatsnam achter de toonbank van de krantenwinkel in de Sauvegardestraat. “Op mijn veertiende ging ik aan de slag in een schoenenfabriek, later bij Capsugel. Mijn man Denis deed al sinds zijn vijftiende de krantenronde, van thuis uit. Toen ik zwanger was van Danny, besloten we om deze winkel te openen met naast lectuur ook rookwaren en likeuren.”

“Eerlijk gezegd deed ik de job die eerste jaren helemaal niet graag. Ik voelde me hier opgesloten en ging veel liever uit werken. Maar stilaan vond ik mijn draai: ik combineerde de winkel met het huishouden en enkele snelle boodschappen. En natuurlijk genoot ik van de sociale contacten met de klanten en de fijne band met de postbodes.”

Al herinneren Annie en Danny zich toch vooral het vele harde werk. “Denis stond elke ochtend om half vijf op, hij had een grote krantenronde en daarna volgde het werk in de winkel, de boekhouding... Vaak zat de werkdag er pas na 18 uur op. Toen Danny 12 jaar oud was, werkte hij in de weekends al mee en bracht hij met zijn fiets ook honderden kranten rond. Denis verbrandde ooit zijn voet, toen hij zich ‘s morgens aan het klaarmaken was. Met was zalf erop en zonder schoen aan deed hij tóch eerst zijn ronde, pas daarna trokken we naar het ziekenhuis.”

Denis werd drie jaar geleden ziek, en overleed al enkele maanden later. “Hij is altijd de drijvende kracht geweest, zelfs vanuit het ziekenhuis spoorde hij ons nog aan om te blijven doorwerken. Zijn overlijden heeft er bij ons allebei zwaar ingehakt, voor het eerst sprak Danny uit dat we misschien eindelijk ook eens recht hadden op wat rust.”

“Ook de zaken zelf gaan alsmaar minder goed: wie doet er nu nog de moeite om naar een krantenwinkel te komen, als je alles ook in de supermarkt kan kopen? Kranten en magazines worden online gelezen, aan de loterij kan je overal deelnemen.”

De krantenwinkel staat anders wél vol postpakketten, tot in de kleinste hoekjes. “We zijn het PostPunt voor Ruisbroek, in het begin namen we brieven aan en verkochten we postzegels. Nu is het retourneren van de online-aankopen amper bij te houden. Op ‘Black Friday’ stonden hier wel 150 pakjes, we konden het amper bolwerken. Niemand wil het PostPunt na onze sluiting overnemen, en we begrijpen goed waarom.”

Die sluiting komt dichterbij: over exact vier weken blijft de deur van de krantenwinkel voorgoed vast. “We zijn exact 50 jaar bezig, hebben goud gehaald”, zegt Annie. “De klanten reageren verdrietig en verbaasd, maar het is genoeg geweest. Ik blijf hier voorlopig wonen, en ga alles eens goed op een rijtje zetten.”

“Op al die jaren zijn we nooit op vakantie geweest, hooguit maakten we een uitstapje van een halve dag. Mijn vriendinnen proberen me nu natuurlijk wel te overhalen om mee te reizen. Ikzelf zal al blij zijn met wat tijd om in mijn tuin te werken. Er ligt ook een stapel boeken klaar die ik de voorbije 50 jaar kocht om te lezen op ‘een rustiger moment’.”