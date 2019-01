Miljoenenfraude Pullaar geregeld met minnelijke schikking Wannes Vansina

16 januari 2019

22u36 0 Puurs-Sint-Amands De verantwoordelijken van een miljoenenfraude bij de eerste fase van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Pullaar in Puurs begin jaren 90 komen er vanaf met een minnelijke schikking.

Op aangegeven van de Bijzondere Belastinginspectie voerde het Antwerpse gerecht de afgelopen jaren een onderzoek naar de ontwikkeling van de eerste fase van Pullaar. Dat door een privé-ontwikkelaar en de ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Antwerpen (POM). De gronden en huizen werden onteigend tegen uitzonderlijk lage prijzen en vervolgens voor een veelvoud doorverkocht aan bedrijven. Het leeuwendeel van de winst was voor de aannemer, die aan die ene ontwikkeling 20 miljoen euro zou hebben verdiend. Daarnaast zouden constructies met buitenlandse spookbedrijven zijn opgezet om belastingen te ontduiken, maar hoe de vork precies in de steel zat zullen we wellicht nooit weten. Volgens De Tijd heeft de raadkamer het dossier reeds meer dan een jaar geleden afgesloten. Het onderzoek naar mogelijke corruptie zou niets hebben opgeleverd en het zal nooit tot een proces komen. De feiten van criminele organisatie, valsheid in geschriften, witwassen en fiscale fraude en inbreuken op de boekhoudwetgeving zouden intussen geregeld zijn door middel van een minnelijke schikking. De afkoopsom is niet bekend.