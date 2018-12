Meer dan 500.000 tickets verkocht voor 40-45 Spektakel-musical in Puurs wordt verlengd tot 1 december 2019 Els Dalemans

26 december 2018

17u14 0 Puurs-Sint-Amands Meer dan 500.000 mensen kochten een ticket voor de spektakel-musical 40-45 in het pop-up-theater in Puurs. Studio 100 verlengt de voorstellingen daarom tot 1 december 2019.

40-45 moest een bijzondere productie worden, speciaal op maat van de musical werd in Puurs het Studio 100 Pop-Up Theater gebouwd. Maar 40-45 is ook op een ander vlak bijzonder: drie maanden na de eerste voorstelling blijft de vraag naar tickets groot.

“Het was onze ambitie om met 40-45 letterlijk én figuurlijk geschiedenis te schrijven. Dat we vandaag die symbolische kaap van 500.000 tickets overschrijden is iets wat mij bijzonder dankbaar maakt”, zegt Gert Verhulst van Studio 100.

De spektakel-musical 40-45 in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs wordt verlengd tot en met 1 december 2019. tickets & info via www.40-45.live