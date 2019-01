Marktkramers klinken met klanten op het nieuwe jaar Els Dalemans

10 januari 2019

13u00 1 Puurs-Sint-Amands De marktkramers die elke week trouw postvatten op het Kerkplein van Puurs-Sint-Amands, klonken donderdagvoormiddag met hun klanten op het nieuwe jaar.

“We trakteerden iedereen die inkopen kwam doen op een tas glühwein of chocomelk. Zo konden we samen met onze klanten 2019 feestelijk inzetten en hen meteen bedanken voor het voorbije jaar”, zegt marktkramer John Michielsens. “We proberen er een traditie van te maken om dit soort activiteiten regelmatiger te organiseren en onze klanten extra te ‘soigneren’. In september trakteerden we iedereen op een glaasje cava om het nieuwe seizoen in te zetten en net als nu kregen we ook toen heel veel fijne reacties. Een wekelijkse markt lokt traditioneel vooral een ouder publiek, maar we merken dat ook de jongeren stilaan weer hun weg naar onze kramen vinden. Met gezellige extraatjes als deze nieuwjaarsdrink willen we hen tonen dat een bezoekje aan de markt meer is dan enkel je inkopen doen.”