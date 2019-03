Man overvallen op weg naar huis TVDZM

27 maart 2019

In Puurs-Sint-Amands is in de nacht van dinsdag op woensdag een man overvallen. De dader ging ervandoor met een portefeuille. Omstreeks 0.30 uur vannacht vertrok het slachtoffer vanop de parking Tennisclub in de Kerkhofstraat naar huis. Even later werd hij aangesproken door een gemaskerde man. Hierop bedreigde de onbekende en gemaskerde man zijn slachtoffer met een pistool. Het slachtoffer werd verplicht om de portefeuille af te geven. Vervolgens sloeg de dader op de vlucht. Het slachtoffer raakte niet gewond. Van de dader ontbreekt momenteel elk spoor. Hij wordt opgespoord.