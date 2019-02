Man is niet akkoord met straf na diefstal in autogarage TVDZM

27 februari 2019

19u25 0

Op de rechtbank in Mechelen is vandaag een Rus de vrijspraak komen vragen nadat hij in 2016 werd veroordeeld tot een celstraf van tien maanden waarvan de helft met uitstel. Hij was toen volgens de rechtbank schuldig aan een diefstal in een autogarage in Puurs. “Het waren buurtbewoners die hem hadden opgemerkt en de politie hadden verwittigd”, zei het openbaar ministerie. “Meneer werd kort daarna aangetroffen terwijl hij zich verstopte achter een aanhangwagen.” Een buit was er niet niet maar er was wel wat braakschade. De man werd destijds bij verstek veroordeeld maar tekende onlangs vanuit de gevangenis verzet aan. Vandaag kwam hij de rechter vertellen dat hij helemaal niet wist dat er die dag een diefstal zou worden gepleegd. “Ik sliep bij een vriend en die moest nieuwe banden gaan halen. Ik ben gewoon meegegaan”, besloot de man. Het parket tot slot was van oordeel dat de uitgesproken straf correct was en vroeg de bevestiging van het vonnis. De rechter oordeelt volgende maand.