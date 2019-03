Man gecolloqueerd na brandstichting in woning TVDZM

12 maart 2019

13u30 0

De hulpdiensten zijn in de nacht van maandag op dinsdag moeten uitrukken naar de Rooienlaan in Puurs-Sint-Amands. De bewoner van een woning zette er de buurt op stelten. Zo bracht hij eerst vernielingen aan op zijn inboedel. Ook een personenwagen moest er aan geloven. Verder probeerde de man ook nog zijn eigen woning in brand te steken. De brandweer moest ter plaatse komen en kreeg het vuur snel onder controle. Er was enkel rookschade. Bij het incident raakte niemand gewond. De man werd later in de nacht gecolloqueerd.