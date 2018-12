MAB drinks opent 'pop-up gift shop’ Els Dalemans

15u41 0 Puurs-Sint-Amands Puurs is even een winkel rijker. Drankenverdeler MAB Drinks opende net een ‘pop-up gift shop’ in de Hoogstraat 66.

“Wij zijn verdeler van Belgische sterke dranken en Zuid-Afrikaanse en Italiaanse wijnen, en bieden vooral op speciale smaken aan die je niet in de gewone supermarkt kan vinden. Maar steeds meer en meer krijgen we -naast onze vaste klanten zoals horecazaken- ook vragen van particulieren die op zoek zijn naar iets bijzonder”, zegt zaakvoerder Bjorn Mellaerts.

“We besloten uit te proberen of Puurs klaar is voor een MAB-winkel, en openden deze ‘pop-up gift shop’ in een leegstaand winkelpand. Vanzelfsprekend kozen we voor de feestdagen om onze deuren te openen. Net dan is iedereen immers op zoek naar een exclusief cadeau. Bijzonder is dat je alles wat je bij MAB kan kopen, ook meteen in de winkel kan proeven. Dat is in vele andere drankenhandels niet het geval, en stap je buiten met een product dat je zelf niet eens kent.”

“De zaak draait goed, dus we overwegen nu om onze pop-up-shop met nog een maand te verlengen tot na de wintersolden. Zo krijgen we een beter zicht op de mogelijke interesse, en krijgen ook meer mensen de kans om onze winkel te ontdekken. Als er écht een markt voor blijkt te zijn, zouden we ons graag definitief in Puurs vestigen en het verdelen en verkopen van sterke dranken combineren.”

De openingsuren van MAB drinks in de Hoogstraat 66 in Puurs vind je terug op Facebook, speciaal voor de feestdagen is de winkel uitzonderlijk meer en langer open.