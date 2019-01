Lezing bundelt resultaten van archeologische opgravingen Els Dalemans

08 januari 2019

13u41 0 Puurs-Sint-Amands ‘Help, een Romein in mijn hof!’, zo heet de lezing van de Heemkundige Kring Klein-Brabant, het Davidsfonds en de gemeente Puurs-Sint-Amands. “In 2017 werd 725 jaar ‘Keure van Puurs’ gevierd. Maar op het grondgebied van deze gemeente was er al véél vroeger bewoning aanwezig, minstens vanaf de bronstijd”, klinkt het.

“Een aantal recente archeologische opgravingen bevestigen dit. Tijdens de lezing vertellen de archeologen die de opgravingen uitvoerden over waar deze bewoning zich juist situeerde, in welke woningen de Puursenaars toen leefden en waarom men juist daar ging wonen, waarom er bijvoorbeeld in de Romeinse tijd aan ijzerbewerking werd gedaan op het huidige Landschapspark nabij het Fort Liezele, welke handel er werd gedreven. Ook krijgen we een overzicht van wat er precies allemaal overgebleven is uit deze periode: huisplattegronden, waterputten, aardewerk, munten, …”

Sprekers van dienst zijn Katrien Cousserier (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed), Bert Mestdagh (Monument Vandekerckhove), Jordi Bruggeman en Natasja Reyns (All Archeo), Inne Van Kerkhoven (Vlaams Erfgoed Centrum) en Geert Segers. De lezing vindt plaats op 15 februari 2019 om 20 uur in zaal Klapper van CC Binder in Puurs, de toegang is gratis.