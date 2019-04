Leerlingen planten nieuw bos aan naast Hof ter Zielbeek Els Dalemans

02 april 2019

18u29 0 Puurs-Sint-Amands Twee keer al zorgden de weergoden ervoor dat de bosplantactie van de gemeente Puurs-Sint-Amands werd uitgesteld. Dinsdagnamiddag was het eindelijk wél droog, en trokken de leerlingen van Vrije basisschool Sint-Carolus uit Ruisbroek naar het Hof ter Zielbeek.

De kinderen stopten, met hulp van de gemeentediensten, in totaal 2.000 nieuwe boompjes in de grond. “We konden vanuit de gemeente net een stuk weiland van 27.000 vierkante meter aankopen, gelegen tussen de dijk van het Hof ter Zielbeek en de Zielbeek zelf”, zegt schepen van milieu en klimaat Alex Goethals. “Een deel van dit gebied werd eerder al bebost. Dinsdag kregen we de hulp van zo’n 200 leerlingen van de school vlakbij, die ongeveer 1 hectare gemengd loofbos kwamen aanplanten.”

“We ontvingen voor deze bosplantactie een subsidie van het boscompensatiefonds van de Vlaamse overheid, waarmee we 2000 stuks van dertien verschillende boomsoorten aankochten. Met de creatie van dit nieuwe bos vormen het historisch domein Hof ter Zielbeek, het natuurgebied Polder van Bree en het speelbos Ooievaarsnest nu één grote brok natuur rondom de vallei van de Zielbeek.”