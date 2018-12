Leerlingen openen eigen 'pop-up restaurant’ Els Dalemans

21 december 2018

17u13 4 Puurs-Sint-Amands De leerlingen van basisschool De Schorre in Sint-Amands openden heel even hun eigen pop-up restaurant. Ze kregen hiervoor de hulp van de leerkrachten van het Atheneum Klein-Brabant.

“Bij de start van het schooljaar mochten de leerlingen van onze derde graad zelf een les uitkiezen. Koken bleek bij veel kinderen een populair onderwerp, zo groeide het idee om een eigen restaurant te openen”, zegt schooldirecteur Katleen Michiels.

“Tijdens de lessen Nederlands leerden de kinderen informatie opzoeken en samenvatten, ze maakten zelf affiches en een eigen menukaart. Tijdens de lessen W.O. werd gewerkt rond de herkomst van producten, gezonde en ongezonde voeding, biologisch en fair-trade-voeding, streekproducten en seizoengroenten. Tijdens de wiskundeles ging het over winst en verlies, netto, bruto en tarra, de aankoopprijs en verkoopprijs...”

“Voor de lessen Frans en ‘wetenschappen en techniek’ kregen we hulp van de leerkrachten uit het Atheneum Klein-Brabant. Zij leerden de kinderen bijvoorbeeld bepaalde kooktechnieken, een tafel dekken volgens de etiquette, borden dragen zoals een ober, servetten vouwen,... Vanuit onze scholengroep willen we in de toekomst onze basisscholen nauwer laten samenwerken met onze secundaire scholen. Dit ‘restaurantproject’ was een mooie eerste stap in die richting.”

Het pop-up-restaurant opende uiteindelijk ook écht de deuren, de ouders en grootouders van de leerlingen mochten het resultaat van alle harde werk bewonderen én proeven.